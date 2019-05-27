Новые подробности столкновений с полицией в Москве: защитники сквера задержаны

В Москве на улице Большая Очаковская во время противостояния с полицией задержано 10 человек. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил общественник Иван Рожков. По информации местных жителей, двум участникам утренних событий стало плохо.

«Сидим в собянинском автозаке за сопротивление строительной мафии на Большой Очаковской 35А, – отметил Иван Рожков в «Фейсбуке». – Задержано уже 10 человек. Распространите эту информацию и, по возможности, приезжайте в Очаково поддержать местных жителей. Наше дело правое, победа будет за нами!»

В группе «Очаково-Матвеевское против точечной застройки» сообщаются имена задержанных: это Анна Г., Лилия М., Егор И., Василий И., Лариса П., Вячеслав Р., Валентина Д., Даниил А., Иван Р. и Надежда Ч. Москвичей увезли в УВД на Очаковском шоссе 22/4. По информации пользователей Рунета, двум женщина из числа защитников двора стало плохо.

Сегодня утром во двор на улице Большая Очаковская, 35 А, нагрянула полиция. Местные жители несколько недель оберегали свой двор от вырубки деревьев и въезда строительной техники. На этой территории планируется построить дом по программе реновации, причем он встанет практически вплотную к существующим жилым домам. В майские праздники москвичи самостоятельно облагородили на территории сквер, и заявили, что не отдадут его под застройку – однако строители утром пришли с силовой поддержкой. Площадку власти Москвы передали известному в столице концерну «КРОСТ».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.05.19

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