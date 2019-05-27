«Вы против народа!» В Москве полиция силой разогнала жителей Очаково, защищающих сквер

В крупный конфликт вылился утренний визит силовиков в московский район Очаково, где жители протестуют против строительства дома по программе реновации прямо в их дворе. По крики «Позор! Вы против народа» несколько человек были задержаны.

Москвичи требовали от силовиков освободить защитников двора, но безрезультатно. В это время строительная техника выгружала во двор бетонные блоки. Информационного щита, по сообщению жителей, на месте нет до сих пор – это значит, что начать стройку по закону застройщик не может.

В соцсетях появилось видео с улицы Большая Очаковская, 35А. В коротком ролике видно, как представители правоохранительных органов в бронежилетах тащат через двор мужчину, их окружает толпа пожилых женщин. За кадром слышны крики «Отпустите!», «Ироды, вы что делаете?», «Сволочи, вы против людей! Вам не стыдно?». Похоже, что сотрудники полиции в бронежилетах улыбаются и тащат человека дальше.

Толпа движется вслед за силовиками, которые поднимают мужчину за руки и за ноги. Внезапно одна из пожилых женщин падает, ее пытается поднять мужчина. После этого видно, что задержанного мужчину тащат уже за ноги, а плечи и голова его волочатся по земле. «Живодеры вы! Как фашисты! Целый взвод против трех бабок!» – кричат женщины.

Автор видео, опубликовавшая его в «Фейсбуке» на странице «Очаково-Матвеевское против точечной застройки», сообщила: «Беспредел в Очаково. Мы в автозаке!»

Как сообщал ранее «Новый День», стартовый дом по реновации на Большой Очаковской, 35А, неподалеку от улицы Елены Колесовой строит концерн «КРОСТ». Стройку планируется начать в небольшом сквере под окнами жилых домов. За майские праздники жители облагородили сквер и даже поставили там монумент разведчице Елене Колесовой, именем которой названа улица.

Ранее москвичам удалось остановить вырубку деревьев и начало стройки. Сегодня строители привели на место полицию, которая и «зачистила» двор.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.05.19

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