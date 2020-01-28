«Пожалуйста, отзовите свои проклятия»: Иван Ургант извинился перед православными верующими

Популярный телеведущий Иван Ургант извинился перед православными верующими за шутки в рождественском выпуске своей программы на «Первом канале», гостем которой был Жерар Депардье. При этом Ургант напомнил об эпизоде из фильма «Бриллиантовая рука», в котором один из героев «держит в руках палку с трусами, как хоругвь». «Почему это никого не оскорбляет?» – спросил он.

Извинения телеведущий принес в самом начале программы. Ургант сообщил, что из-за рождественского выпуска по просьбе православного движения «Сорок сороков» к генпрокурору Игорю Краснову обратился депутат Госдумы Николай Земцов. Парламентарий попросил возбудить в отношении Урганта уголовное дело.

Телеведущий признался, что у него это вызывает двоякое чувство: с одной стороны, обращение к генеральному прокурору нельзя не воспринять серьезно, и «иронизировать по этому поводу не хочется». «С другой стороны, я чувствую некую гордость, потому что именно я стал первым рабочим вопросом для нового генпрокурора на его посту, – не удержался от шутки Ургант. – У Игоря Краснова будет много разных вопросов, важных и серьезных, но всегда запоминается первый официальный запрос».

Напоминая о причине обиды представителей движения «Сорок сороков», Ургант рассказал, что в рождественском выпуске программы была «сомнительная наклейка на компьютере», а приглашенный гость программы «наш с вами согражданин Жерар Депардье подлил масла в огонь своим интервью». Ургант отметил, что выходящее уже 8 лет в эфир шоу является юмористическим, призванным развлекать и шутить, а не оскорблять – но чтобы оставаться актуальной, программа охватывает все аспекты жизни, в том числе и религию. «Поэтому мы не боимся использовать все, что с ней связано, в нашей работе и не делаем ее табуированной темой. Но важно делать это без злого умысла и издевательского тона, это вообще не стиль нашей программы», – заявил Ургант, подчеркнув, что меньше всего авторам программы хотелось кого-то оскорбить.

При этом телеведущий обратил внимание на эпизод в известной кинокомедии «Бриллиантовая рука», где герой Андрея Миронова идет за мальчиком по воде, «держа в руках палку с трусами, как хоругвь, бьют колокола, и все это напоминает крестный ход». «Вот почему это никого не обижает? По крайней мере, пока никого не обижало, – сказал Ургант. – Дело в том, что великий Гайдай смеялся не над верой, а над тем, что Геша Козодоев удивительным образом сочетает в себе вора, контрабандиста, тунеядца, и при этом глубоко верующего человека. И одно другому совершенно не мешает».

Ургант еще раз подчеркнул, что создатели программы не хотели никого обидеть, и «это не была запланированная акция по глумлению над христианскими ценностями», а не самая удачная попытка пошутить в неподходящий день. «Все, кто считает себя оскорбленным, пожалуйста, примите самые искренние мои извинения, – попросил Ургант. – Пожалуйста, не обижайтесь. И если можно, отзовите свои проклятия».

При этом Ургант снова не удержался от шутки, заявив, что лишить его гражданства, как того требовали оскорбившиеся верующие, невозможно. «Для этого надо поменять Конституцию», – сообщил он, и тут же извинился перед правительством РФ.

Выпуск программы, которая возмутила активистов движения «Сорок сороков» вышел в эфир 7 января, в день, когда православные празднуют Рождество. Актер Жерар Депардье признался, что он не относится к верующим, после чего отпустил несколько шуток на религиозную тему. В середине декабря член президентского Совета по правам человека, адвокат Шота Горгадзе заявил, что Ургант заслуживает не лишения российского гражданства, а уголовного дела. «…То, что Ургант наговорил себе на статью 148 УК РФ для меня очевидно. Вместо петиций о лишении Урганта гражданства более разумным было бы подать заявление о возбуждении уголовного дела», – заявлял он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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