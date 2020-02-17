МИД РФ предупредил россиян об угрозе преследования спецслужбами в США

МИД РФ выступил с предупреждением о возможном преследовании направляющихся за границу россиян со стороны американских спецслужб. «Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах», – говорится в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что, невзирая на призывы к нормализации взаимодействия на основе соответствующего российско-американского договора, США продолжают аресты россиян по всему миру. В ведомстве Сергея Лаврова насчитали уже 35 таких случаев с 2008 года, произошедших на территориях третьих государств. Шесть из них относятся к 2019 году. В частности, в МИД напомнили о ситуации с Константином Ярошенко, которого США вывезли из Либерии в 2010 году, а также о скандале с сыном депутата Госдумы Романом Селезневым, которого перевезли в США с Мальдивских островов. Ярошенко, напомним, в данный момент отбывает 20-летний срок заключения по обвинению в подготовке к перевозке 4 тонн кокаина, а Селезнева присяжные признали виновным в мошенничестве, компьютерном взломе, хранении незаконно приобретенных кредиток и хищении личных данных – прокурор назвал его одним из крупнейших торговцев крадеными номерами кредиток в мире.

В сообщении МИД РФ также говорится, что оказавшиеся в руках американской юстиции граждане России «нередко сталкиваются с предвзятым отношением и настоящим правовым произволом». В частности, пояснили в ведомстве, такая ситуация сложилась с Марией Бутиной, которую подвергали «мощному психологическому давлению», создали «невыносимые условия содержания», а после и «осудили только за ее российский паспорт». Если же граждане РФ не признают вину, их показательно приговаривают к огромным срокам заключения, как Константина Ярошенко и Виктора Бута. Как ранее сообщали СМИ, Мария Бутина была приговорена к 18 месяцам тюрьмы за работу в США без регистрации. Виктора Бута в США признали виновным в сговоре с целью убийства американских граждан, должностных лиц , а также сговоре с целью поддержки терроризма через сотрудничество с колумбийской террористической группировкой.

Кроме того, в российском МИД напомнили о деле Богданы Осиповой, которой в США вменили похищение собственных дочерей, и расценили как вымогательство требование к мужу о выплате алиментов. «При этом ее открыто шантажировали, обещая уменьшить семилетний срок заключения, если она отдаст детей, проживающих в России и являющихся российскими гражданами», – говорится в сообщении.

Как передавало в июне «Би-Би-Си», россиянка вывезла в Россию старшую дочь, будучи беременной младшей, невзирая на решение американского суда о совместной опеке над детьми. Когда она вернулась в США, чтобы уладить вопрос о разводе и опеке, ее арестовали. Суд назначил ей 7 лет лишения свободы.

В сообщении МИД РФ отмечается, что в 2017-2018 годах власти США закрыли ряд генеральных консульств России в Сан-Франциско и Сиэтле, что существенно осложняет возможности РФ оказывать помощь своим гражданам на западном побережье.

В связи с этим МИД РФ рекомендовал россиянам «тщательно взвешивать существующие риски преследования с американской стороны» при планировании поездок в Соединенные штаты Америки и третьи страны, у которых есть договор о выдаче с США.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.02.20

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