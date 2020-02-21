В Москве в девятый раз за зиму побит температурный рекорд

В Москве побит очередной температурный рекорд. Столбики термометров в столице к 11 часам пятницы, 21 февраля, поднялись до +6,3 градуса. Ранее рекордной для этого дня считалась температура в +5,1 градуса, зафиксированная в 1976 году.

Окончательное значение рекорда для 21 февраля станет ясно к концу дня, передает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы и области. По данным сайта Гидрометцентра России на 13 часов пятницы, 21 февраля, температура воздуха на ВДНХ поднялась до +7,1 градуса.

Стоит отметить, что аномально теплая погода бьет рекорды уже четвертый день подряд: 18 февраля воздух прогрелся до +6 градусов, на следующий день синоптики зафиксировали +4,7 градуса, 20 февраля было +7,7 градуса.

При этом за уходящую зиму в Москве синоптики отметили уже девять температурных рекордов: три – в декабре 2019 года, два в январе, и четыре в феврале. В ближайшие выходные холодов ждать также не приходится: днем воздух будет прогреваться до +5 градусов, ночью столбики термометров не опустятся ниже ноля.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, впервые в истории метеонаблюдений в столичном регионе не будет снега в День защитника Отечества. Правда, по прогнозу синоптиков, 23 февраля в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду, а также осадки в виде мокрого снега и дождя.

Как сообщал «Новый День», осадки могут продолжиться и в понедельник, 24 февраля. Ночью ожидается -5…0°, днем – до -1…+4°. Во вторник, 25 февраля, преимущественно без осадков, однако ночью похолодает до -6…-1°, днем от -2 до +3°.

Москва, Татьяна Дорофеева

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