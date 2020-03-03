США согласились на встречу «ядерной пятерки»

Президент США Дональд Трамп согласился на участие во встрече лидеров стран «ядерной пятерки», в которую входят Россия, США, Великобритания, Франция, Китай. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Инициативу поддержали президент Франции, председатель Китайской Народной Республики и вот, совсем недавно, президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения», – цитирует его слова «Интерфакс».

Лавров уточнил, что одним из главных пунктов повестки является реализация особой ответственности этих пяти государств за поддержание международного мира и безопасности, закрепленных в уставе ООН. «Это гораздо шире, чем просто вопросы, связанные с разоружением, контролем над вооружением, это и региональные конфликты, это и новые вызовы и угрозы, такие как международный терроризм, наркоторговля, другие формы организованной преступности, торговля людьми, проблемы миграции, новые технологии, которые могут выйти из-под контроля и пополнить список смертоносных угроз человечеству», – сказал министр.

Лавров также подчеркнул, что в широком смысле речь идет и о выживании человечества. «Впервые за многие годы эксперты начинают говорить о вероятности ядерной войны. Это недопустимо», – заявил Лавров.

По его словам, место и время встречи сейчас согласовываются. «Надеюсь, что в самом ближайшем будущем, сможем достичь согласия, тогда об этом будет объявлено», – заключил он.

Напомним, с инициативой проведения встречи выступил президент РФ Владимир Путин, выступая 23 января в Иерусалиме на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

Москва, Мария Вяткина

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