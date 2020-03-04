Суд США счел неуместным упоминание Евгения Пригожина как «повара Путина»

Окружной суд США по округу Колумбия запретил американскому правительству использовать формулировку «повар Путина» применительно к петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, которого бездоказательно обвиняют во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Согласно документу, американская сторона может применять по отношению к Пригожину слова «шеф», «повар» или «шеф-повар», но не формулировку «повар Путина».

Кроме того, суд постановил, что власти США не могут использовать в качестве доказательной базы данные о сотрудниках компании «Конкорд», якобы нарушавших правила об ограничении расходов гражданами других стран. Также суд запретил говорить о деле в ключе обсуждения политической деятельности других регионов.

Власти США начали расследование о «российском вмешательстве» в выборы в 2016 году. За сбор доказательств отвечал Роберт Мюллер, занимавший должность специального прокурора США. В 2019 году он обнародовал свой доклад, согласно которому не удалось подтвердить связь между президентом Дональдом Трампом и Россией. После окончания расследования Мюллер покинул свой пост.

Во время расследования власти США начали обвинять во вмешательстве в американские выборы бизнесмена Евгения Пригожина и его компанию «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Доказательства предполагаемого вмешательства не передают адвокатам россиянина. Американская сторона также отказывается предоставить материалы дела для ознакомления.

Москва, Светлана Антонова

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