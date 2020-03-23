«Учителя в опасности!» Профсоюз потребовал срочно перевести педагогов на удаленку

Профсоюз «Учитель» потребовал немедленно перевести на удаленную работу учителей школ, в которых дети ушли на дистанционное обучение. Как выяснилось, в Москве некоторые учреждения отказались отпускать педагогов, и требуют их ежедневного присутствия на рабочих местах. Чтобы добраться до образовательных учреждений, учителям приходится ежедневно пользоваться общественным транспортом.

Профсоюз «Учитель» направил в министерство просвещения письмо с предложением разрешить работать из дома учителям тех школ, где дети перешли на дистанционное обучение. «В большинстве учреждений условия для работы учителей (компьютеры, Интернет) хуже, чем в домашних условиях, – пояснил в профсоюзе. – В том случае, если педагог предпочитает работать из учреждения, ему должна быть предоставлена такая возможность».

Департамент образования Москвы действительно разрешил учителям работать из дома – однако не во всех школах руководство согласилось с этим решением. Так, в «Школе «Бескудниково» сотрудникам сегодня сообщили, что уйти на удаленную работу могут только лица старше 65 лет и имеющие заболевания, подтвержденные справками из поликлиники, сообщила корреспонденту РИА «Новый День» оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова. Фактически учителям придется каждый день посещать места массового скопления людей, пользуясь метро или автобусами, чтобы добраться до работы. Учитывая, что средний возраст российского педагога – 46 лет, и значительную часть коллективов составляют люди старше 60 лет, требование приезжать каждый день на работу плохо состыкуется с рекомендациями Минздрава для пожилых граждан и распоряжением мэра Москвы о том, что лица старше 65 лет должны оставаться дома.

В профсоюзе подчеркнули, что намерены начать сбор подписей под требованием разрешить любому педагогу переход на «удаленку».

При этом в «Учителе» отмечают, что школьники и учителя, перешедшие на дистанционное обучение, уже столкнулись с рядом проблем. В частности, у педагогов нет методик преподавания в таких условиях, нет бесплатных платформ для такого количества видеоконференций, а у некоторых школьников в семьях нет компьютеров или гаджетов для участия в них. «Скайп», который рекомендовало министерство просвещения, не позволяет вести уроки для 25-35 человек, пояснили в профсоюзе.

«Экстренная подготовка и проведение дистанционных уроков требуют дополнительных затрат времени и сил, поэтому на эту работу должно быть заключено дополнительное соглашение с соответствующей оплатой, – подчеркнули в «Учителе». – «Свободное посещение» подразумевает, что учителя ведут уроки сначала с теми детьми, кто пришел на занятия, а затем с теми, кто остался дома. Это означает увеличение нагрузки минимум в 1,5 раза. За работу в режиме «свободного посещения» тоже должна быть установлена доплата».

Как сообщал «Новый День», власти Москвы ввели новые ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса: жители столицы старше 65 лет обязаны две с половиной недели соблюдать домашний режим, а для школьников отменен льготный проезд. С соответствующим обращением выступил мэр Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что с 21 марта по 12 апреля включительно занятия в московских школах отменены. При этом сохранится возможность посещения детских садов и школ воспитанниками дошкольных групп и учащимися 1-4 классов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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