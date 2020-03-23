Режим самоизоляции: Собянин отправил пожилых москвичей под домашний «арест»

Власти Москвы ввели новые ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса: жители столицы старше 65 лет обязаны две с половиной недели соблюдать домашний режим, а для школьников отменен льготный проезд. С соответствующим обращением выступил мэр Сергей Собянин.

Московский градоначальник обратил внимание, что в России ситуация более или менее спокойная, но Москва, как самый большой город Европы, должна быть максимально готова к эпидемии.

«С 26 марта по 14 апреля 2020 г. москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязаны соблюдать домашний режим», – заявил Собянин и призвал жителей столицы не посещать общественные места. Исключение составляют только граждане, занимающие руководящие должности, отметил он.

Для компенсации «дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции», москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тысяч рублей: 2000 рублей будет выплачено авансом, еще 2000 рублей – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения, говорится в обращении.

Школьников и молодых людей власти призвали воздержаться в эти дни от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми. «В период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5 класса. Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу», – подчеркнул Собянин.

Кроме этого, мэрия обязывает операторов связи не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме. «Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ», – уточнил Собянин.

В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать доставку на дом бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий.

Напомним, в России число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 71, общее число зараженных COVID-19 достигло 438 человек.

Число заболевших коронавирусом в мире на утро 23 марта достигло почти 340 тысяч – таковы данные сайта Worldometrs.info, который собирает официальную статистику COVID-19 по всем странам. Скончались 14 704 человека, выздоровели немногим более 99 тысяч заболевших.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.03.20

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