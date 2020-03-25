«Почему авторы амнистии так снисходительны к преступникам?» Путин не слышит родственников жертв ДТП

В России родственники погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) требуют отменить амнистию в честь с 75-летия Победы в Великой Отечественной войне для обвиняемых и осужденных по ч.3 ст. 264 УК РФ. Как стало известно РИА «Новый День», в адрес президента РФ Владимира Путина направлено открытое письмо с просьбой пересмотреть такие планы, однако ни глава государства, ни чиновники не реагируют.

Как обращают внимание авторы обращения, родители погибшего 19-летнего Дмитрия Божка из Воронежа считают, что амнистия не должна распространяться на виновных ДТП. «К 75-летию Победы в Госдуму внесен проект закона об амнистии. Согласно проекту, виновные в смерти нашего сына и Павла Володина (в сентябре 2019 года насмерть сбил на тротуаре бывший сотрудник полиции) попадают под действие амнистии и освобождаются от ответственности. Почему авторы амнистии так снисходительны к преступникам, сознательно и грубо нарушившим ПДД и виновным в гибели наших мальчиков? И так подлы и жестоки к близким невинно погибших, переживающим огромное горе в связи с утратой? Что почувствуют, какие выводы сделают нормальные люди, сверстники Димы, увидев эту несправедливость от государства?» – говорится в тексте обращения.

Авторы открытого письма просят президента исключить часть 3 ст. 264 УК РФ из закона об амнистии. «Нас поддержали 70 тысяч человек, поставившие подписи в поддержку петиции в адрес Госдумы на сайте change.org»,– подчеркивается в обращении.

Как сообщал «Новый День», резонансный проект амнистии был внесен в Госдуму 13 января 2020 года депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым. Документ вызвал резко негативную реакцию в обществе.

Возмущение вызывает то обстоятельство, что случаи наезда на пешехода со смертельным исходом на придомовых территориях, тротуарах, пешеходных переходах и непроезжей части, совершенные в течение последнего года до мая нынешнего года, автоматически будут ненаказуемы. Это позволит виновным избежать суда, уголовные дела будут прекращены.

Примечательно, что фигурантами уголовных дел по этой статье УК РФ часто становятся либо дети высокопоставленных «слуг народа», либо сами чиновники и депутаты. Известный политик Дмитрий Демушкин, комментируя для РИА «Новый День» предстоящую амнистию, отмечал, что в нынешней редакции документ может быть выгодным как раз высокопоставленным чиновникам и депутатам, дети которых часто становятся фигурантами громких ДТП. «Мы постоянно видим, что дети депутатов, сами депутаты и крупные чиновники покупают себе дорогие автомобили и носятся на них, не глядя ни на кого. Мы видим, скандалы, когда дочери, сыновья мэров городов становятся фигурантами таких дел, когда сбивают прохожих. Людям за митинги, картинги дают по четыре года… а тем, кто убивает людей – амнистируют!?» – возмутился Демушкин.

Москва, Мария Вяткина

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