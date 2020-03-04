«Это насмешка»: высокопоставленные виновники смертельных ДТП могут уйти от ответственности

Планы объявить амнистию в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне для обвиняемых и осужденных по ч.3 ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека – спровоцировали резко негативную реакцию в обществе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», семьи жертв таких ДТП считают, что такая амнистия недопустима, и виновники гибели их близких должны понести ответственность. Соответствующее обращение направлено в Госдуму.

Резонансный проект амнистии, который был внесен в Госдуму депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым 13 января, вызвал открытый протест жительницы Воронежа. Мать молодого человека, которого 19 сентября 2019 года на тротуаре насмерть сбил сотрудник ДПС, в отчаянии решилась на публичный митинг.

Возмущение вызывает то обстоятельство, что, если проект амнистии будет одобрен в нынешней редакции, то случаи наезда на пешехода со смертельным исходом на придомовых территориях, тротуарах, пешеходных переходах и непроезжей части, совершенные в течение последнего года до мая нынешнего года, автоматически будут ненаказуемы. Это позволит виновным избежать суда, уголовные дела будут прекращены.

При этом фигурантами уголовных дел по этой статье УК РФ часто становятся либо дети высокопоставленных «слуг народа», либо сами чиновники и депутаты. Накануне было направлено в суд дело бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова, который 28 июля прошлого года на Lexus врезался в Lada Vesta. В результате трое ехавших в «Ладе» молодых людей получили серьезные травмы. Больше всех пострадала девушка, пролежавшая в коме четыре месяца. Она до сих пор находится в больнице.

Скандалом завершилось дело о резонансном ДТП в Тюмени с участием бывшего председателя городской думы Дмитрием Еремеевым. Он остался на свободе, хотя суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

В подмосковном Королеве родственники погибшей в ДТП 60-летней женщины направили обращение во все парламентские фракции в Госдуме с просьбой не допустить помилования по таким уголовным делам. Как сообщил РИА «Новый День» ее муж Александр Владимирович, его супруга погибла 30 декабря 2019 года на территории АО ЦНИИМаш, который является головным научно-исследовательским институтом госкорпорации «Роскосмос», и судебное рассмотрение уголовного дела явно затягивается в ожидании амнистии. «Дело передали в Королевский суд. Есть заключение следователя о том, что ответная сторона пыталась затягивать следствие, выдумывая каких-то свидетелей. Я считаю, что это связано с тем, что в Думу поступил проект об амнистии к 75-летию Победы», – сказал он.

По словам мужа погибшей женщины, ДТП произошло на въезде в исследовательский институт. «Машина заезжала на территорию, была на досмотре, там весит знак, дворовая зона, шлагбаум был закрыт. Когда моя жена поравнялась с машиной, шлагбаум открыли, а машина ни с того ни тронулась. Там видеокамеры стоят, все было снято: как он сел в машину, как он тронулся и как он переехал…» – рассказал Александр Владимирович.

По его словам, на первое заседание суда ответчик не явился. «Ответчики хотят не провести ни одного целенаправленного заседания. Они ведут себя так, что это насмешка над судом, над нами», – сказал он, отметив, что на этой неделе стало известно о смерти бывшего заместителя министра обороны СССР Владимир Шуралева, которого машина сбила около его дома. «Убийца этого человека тоже пойдет под амнистию?» – возмутился Александр Владимирович.

Он также уточнил, что ответ на его обращение с соболезнованиями и обещанием поддержки поступил только из думской фракции «Справедливая Россия». «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР «ответа не удостоили».

Комментируя перспективы такой амнистии, известный адвокат Дмитрий Аграновский считает, что есть шанс повлиять на решение депутатов. «Угодить всем нельзя…Не дай Бог, оказаться на месте потерпевших, но нельзя же отказаться от амнистий вообще. Далеко не факт, что амнистия будет принята в таком виде. Это проект, я думаю, что если люди не хотят, чтобы эта статья была включена, у них еще есть возможность побороться. Они могут о себе заявить, в комитеты Госдумы направлять жалобы, пока вопрос не решен и людям есть за что бороться. Но к самому факту амнистии нужно относиться с пониманием, амнистия – акт гуманизма», – сказал Аграновский в комментарии РИА «Новый День».

Известный политик Дмитрий Демушкин также считает, что амнистия – важное событие для общества, однако выразил сомнение, что помиловать необходимо именно тех, кто проходит по ст. 264 УК РФ. «Все, что касается преступлений за инакомыслию – я за любую амнистию и отмену всех этих статей. С другой стороны, я не могу понять амнистию за ДТП – когда человек явно виновен, но не несет никакого наказания. Наказание и так относительно невелико, а его еще и амнистируют, это тяжелый момент для родственников погибших. Получается, что человек, отняв жизнь, не несет ответственности», – сказал Демушкин, отвечая на вопросы корреспондента РИА «Новый День».

Политик также обратил внимание, что такая амнистия может быть выгодна высокопоставленным чиновникам и депутатам, дети которых часто становятся фигурантами громких ДТП. «Мы постоянно видим, что дети депутатов, сами депутаты и крупные чиновники покупают себе дорогие автомобили и носятся на них, не глядя ни на кого. Мы видим, скандалы, когда дочери, сыновья мэров городов становятся фигурантами таких дел, когда сбивают прохожих. Людям за митинги, картинги дают по четыре года… а тем, кто убивает людей – амнистируют? Как родственники с этим должны жить?» – возмутился Демушкин.

Москва, Мария Вяткина, Анастасия Смирнова

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