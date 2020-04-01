Путин дал правительству РФ сверхполномочия

Правительство России наделяется дополнительными полномочиями: из-за пандемии коронавируса теперь оно сможет вводить режим ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части.

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Документ позволяет кабинету министров в случае возникновения чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы для предупреждения и ликвидации данных угроз. В их число включено распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих, сообщают «Вести 24».

Правительство теперь может на три месяца ограничивать торговлю определенными медицинскими изделиями, а также вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Также Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс РФ о лишении свободы на срок до 5 лет за распространение гражданами заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

Данный закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации на внеочередном пленарном заседании 31 марта.

Отметим, что всего на территории РФ зарегистрировано 2777 случаев коронавируса нового типа. Погибли 24 человека.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 01.04.20

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