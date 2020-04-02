Московский регион ожидает неустойчивая погода

В ближайшие дни в московском регионе ожидается неустойчивая погода с осадками и порывистым ветром. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в течение суток вероятны большие перепады температуры воздуха.

Синоптики отмечают, что в ночь на пятницу, 3 апреля, местами возможны небольшие осадки, местами гололедица. В Москве прогнозируется 1…3°, по области -2…3°. Днем преимущественно без осадков, местами порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. В городе потеплеет до 8…10°, в Подмосковье 6…11°.

В субботу, 4 апреля, на фоне роста атмосферного давления ночью преимущественно без осадков, в столице 2…4°, по области -1…4°. Днем в Москве 8…10°, в Подмосковье 6…11°, но, с приближением холодного атмосферного фронта местами с небольшим дождем и порывами ветра до 15 метров в секунду.

В воскресенье, 5 апреля, местами снова возможны небольшие осадки. При северо-западном ветре ночью похолодает в Москве до -2…0°, по области до -4…1°. Днем в столице 4…6°, в Подмосковье 3…8°, местами ветер может усиливаться в порывах до 17 метров в секунду.

В начале новой недели атмосферное давление ожидается высоким. В понедельник ночью ожидается -5…0°, днем 7…12°. Во вторник ночью -2…3°, днем 9…14°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.04.20

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