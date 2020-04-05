Малькевич представил анонс фильма «Шугалей» о пленных россиянах в Триполи

В России выпустят художественный фильм, посвященный россиянам, удерживаемым в заложниках в ливийском Триполи. Об этом сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Съемки фильма «Шугалей» – о Максиме Шугалее, социологе, который поехал в Ливию делать исследования и попал в плен, завершатся в ближайшее время, сказал Малькевич. Лента должна будет рассказать историю Шугалея – как он работал в стране, и почему оказался в тюрьме. Цель – привлечь внимание российских властей и правозащитников всего мира к незаконно удерживаемым террористами гражданам РФ.

«Он расскажет о том, над чем работали наши ребята в Ливии – и какой ценой они расплачиваются за знание правды. Мировая премьера киноленты состоится совсем скоро – и покажет то, о чём не говорят в сухих выпусках новостей. Главная задача фильма – привлечь внимание российских властей и международных правозащитных институтов к судьбе граждан, попавших в тюрьмы Ливии, ставших заложниками у террористов», – отметил Малькевич в своем Telegram-канале.

Общественный деятель обратил внимание, что до объявления пандемии коронавируса и ухода Москвы в режим самоизоляции активисты ФЗНЦ регулярно устраивали пикеты и другие акции с целью добиться освобождения россиян. Теперь это невозможно, и в ход пойдет искусство кино. Трейлер фильма представили на YouTube.

Трейлер фильма

Максим Шугалей, Александр Прокофьев и Самер Суэйфан работали в Ливии по инициативе фонда, они проводили социологические опросы и другие исследования. Прокофьев приехал в Россию 13 мая, а Шугалея и Суфэйна боевики группировки Файеза Сарраджа, входящей в ПНС Ливии, похитили в ночь на 17 мая 2019 года и заключили в тюрьму «Митига», где они и находятся до сих пор.

Москва, Екатерина Попова

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