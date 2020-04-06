Из тепла в холод: в Москве сохранится неустойчивая погода

В ближайшие дни в московском регионе сохранится неустойчивая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, после потепления, пик которого придется на четверг, снова похолодает.

Во вторник, 7 апреля, ночью температура воздуха опустится в столице до -5…-3°, по области до -8…-3°. Днем атмосферное давление начнет падать, а воздух прогреется до 12°.

В ночь на среду, 8 апреля, в Москве ожидается 2…4°, по области 0…5°. Днем в зоне теплого атмосферного фронта пройдет небольшой дождь. Максимальная температура в Москве 10…12°, в Подмосковье 8…13°. При этом западный ветер местами может усиливаться до 17 метров в секунду.

В четверг, 9 апреля, ночью в Москве -1…1°, по области -2…3°. Как отмечают синоптики, день станет самым теплым на этой неделе: в столице термометры покажут до 16°. Однако при этом ожидается порывистый ветер до 17 метров в секунду.

В пятницу, 10 апреля, столичный регион начнут распространяться прохладные воздушные массы, хотя при облачной погоде и небольшом дожде ночью еще относительно тепло – до 3...8°. Днем возможен дождь, но станет прохладнее, чем накануне: 8...13°.

В субботу, 11 апреля, местами вновь вероятны небольшие осадки, ночью похолодает до -2...3°, днем прогнозируется до 5...10°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.04.20

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