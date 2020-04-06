День Победы без ветеранов: пожилых людей просят не приглашать на торжества

Ответственный секретарь оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы, советник президента РФ Антон Кобяков обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на торжества лиц старше 65 лет, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны.
В обращении, текст которого цитирует «Интерфакс», отмечается, что такую просьбу решено направить в связи с угрозой жизни и здоровью граждан из-за распространения коронавируса. В администрации президента подтвердили факт направления этого документа в кабинет министров.
Сообщается, что обращение за подписью Кобякова адресовано вице-премьеру – главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко и датировано 27 марта.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 06.04.20
Генпрокуратура поручила проверить завышение цен на чеснок, имбирь и лимоны. / Россия отдала миллионы иностранцам для борьбы с коронавирусом. / В Москве выписано более 150 штрафов за нарушение режима самоизоляции. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube