День Победы без ветеранов: пожилых людей просят не приглашать на торжества

Ответственный секретарь оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы, советник президента РФ Антон Кобяков обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на торжества лиц старше 65 лет, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны.

В обращении, текст которого цитирует «Интерфакс», отмечается, что такую просьбу решено направить в связи с угрозой жизни и здоровью граждан из-за распространения коронавируса. В администрации президента подтвердили факт направления этого документа в кабинет министров.

Сообщается, что обращение за подписью Кобякова адресовано вице-премьеру – главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко и датировано 27 марта.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.04.20

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