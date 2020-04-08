В московском регионе объявлен повышенный уровень погодной опасности

В московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Причиной стал сильный порывистый ветер.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, предупреждение о «желтом» уровне опасности действует в Москве и Подмосковье до 21 часа 8 апреля. «Ветер. Местами порывистый ветер», – прогнозируют синоптики.

Согласно данным о фактической погоде, в столице порывы западного ветра сегодня достигали 10-15 метров в секунду. Как ожидается, завтра ветер сменится на юго-западный, его скорость будет достигать 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха в столице сегодня составляет 11-13 градусов выше ноля, завтра повысится до 14-16 градусов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.04.20

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