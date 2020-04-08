Росавиация констатировала снижение пассажиропотока из-за коронавируса

В России резко упали объемы пассажирских авиаперевозок. В Росавиации объясняют это введенными ограничениями в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.

В целом российские авиакомпании в марте перевезли 6,57 млн пассажиров. Это на 26,6% меньше, чем годом ранее. Пассажирооборот снизился на 25,6% и составил 17,388 млрд пассажирокилометров.

При этом в Росавиации отмечают, что за три месяца услугами авиакомпаний воспользовались 23,4 млн пассажиров – это на 5,3 % меньше, чем за январь-март 2019 года.

При этом некоторые перевозчики в марте этого года показали рост, а не падение объемов. Так, у авиакомпании «Сибирь» в марте было 999,6 тыс пассажиров, это на 10,2% больше, чем годом ранее. Авиакомпания «Победа» отчиталась о перевозке 748,0 тыс пассажиров, что на 3% больше, чем в марте 2019 года.

Снизился пассажиропоток у авиакомпании «Аэрофлот» – она обслужила всего 1,8 млн человек, что на 41,5% меньше, чем в прошлом году, у компании «Россия» также заметное снижение объемов перевозок на 41,7%.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.04.20

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