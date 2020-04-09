Впервые в России: «Партия роста» планирует онлайн-съезд

Председатель «Партии роста», уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил министру юстиции Константину Чуйченко и председателю Центризбиркома Элле Памфиловой письма с просьбой рассмотреть возможность проведения очередного партийного съезда в режиме онлайн.

Как уточнила пресс-служба партии, ранее съезд был намечен на 21 марта, однако решением федерального политсовета был отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки.

«Борис Титов подчеркнул, что, осознавая опасность сложившейся ситуации, Партия Роста поддерживает ограничения на проведение публичных мероприятий и соблюдает режим самоизоляции. Однако, убежден он, общественная и политическая жизнь не может прекращаться даже в период пандемии. Наоборот, в кризисный для общества период конструктивные политические силы должны предпринять максимум усилий, чтобы отвечать на вызовы и вести работу с избирателем», – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в коммуникациях с региональными отделениями и местными активистами «Партия роста» использует современные информационные технологии удаленного общения и готова засвидетельствовать эффективность такого формата взаимодействия.

В письмах Титов заверил Чуйченко и Памфилову, что «Партия роста» готова к проведению съезда в дистанционном формате. Для этого отработана электронная система голосования на основе блокчейна, которая позволяет проводить его с любым числом участников и в любых форматах – как тайное, так и поименное. Разработаны алгоритм и регламент проведения съезда в режиме онлайн.

Если инициатива получит позитивный отклик от Минюста и Центризбиркома, это откроет новую страницу в российской практике организации партийной работы, резюмировал Титов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.04.20

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