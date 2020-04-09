Синоптики обещают Москве похолодание и дожди

Сегодняшняя теплая погода в московском регионе уже завтра кардинально изменится. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в столице и Подмосковье ожидаются дожди и порывистый ветер при понижении температуры воздуха.

В частности, в пятницу, 10 апреля, вероятен небольшой дождь и похолодание. Ночью ожидается 4…6° в столице и 2…7° в регионе, днем прогнозируется 7…9° и 5…10° соответственно.

В субботу, 11 апреля, станет еще холоднее. Ночью температура понизится до -1…+1° в мегаполисе и -4…+1° в Подмосковье, днем – не поднимется выше 5-6°. Небольшие осадки возможны лишь в отдельных районах в дневные часы, но дискомфорта прибавит порывистый ветер до 18 метров в секунду.

В воскресенье, 12 апреля, осадков не прогнозируется. Ночью столбик термометра упадет до -4°, днем потеплеет до 7-8°.

В понедельник, 13 апреля, вновь возможны небольшие осадки. Ночью ожидается -3…+2°, днем – 9…14°. Во вторник, 14 апреля, будет дождливо, ночью прогнозируется 1…6°, днем – до 4…9°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.04.20

Отчет Мишустина в Госдуме перенесли. / ЧП в Москве: в здании бизнес-центра произошел взрыв. / В Москве число заболевших коронавирусом увеличилось на 857 человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»