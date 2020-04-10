В России рухнули продажи парфюмерии, но растет спрос на алкоголь

В России в первую неделю самоизоляции рухнули продажи в магазинах непродовольственных товаров повседневного спроса. В основном покупатели приобретают продукты или алкоголь. Такие выводы содержатся в исследовании компании GfK, которое цитирует «Интерфакс».

В частности, как отмечается в докладе, в магазинах непродовольственных товаров и парфюмерии за неделю с 30 марта по 5 апреля продажи снизились на 47%. Меньше стали покупать россияне также в гипермаркетах, в которых общий объем продаж в деньгах сократился на 34%. Основной причиной этого эксперты GfK называют самоизоляцию и закрытие специализированной торговли – сейчас покупатели в основном выбирают продукты питания и средства по уходу за домом. Парфюмерия и косметика в условиях самоизоляции россиянам не нужны.

При этом продажи за неделю выросли у дискаунтеров (+4%), специализированных алкогольных (+8%) и продуктовых магазинов (+4%), и у предприятий онлайн-торговли. Выручка у аптек за это же время выросла всего на 2%, хотя в марте прирост был более ощутимым. В GfK объясняют это тем, что россияне за март уже закупились в аптеках необходимыми препаратами.

В целом первая неделя апреля показала, что период ажиотажного спроса прошел, считают аналитики. Россияне приспособились к условиям самоизоляции и стали добавлять в покупки многочисленные свежие категории.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.04.20

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