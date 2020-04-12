Карантин: Евразийский союз запретил экспорт гречки и муки до конца июня

Сегодня вступил в силу запрет на экспорт ряда продуктов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение в рамках «второго пакета мер» оперативного реагирования на угрозу распространения коронавирусной инфекции будет действовать до 30 июня.

Речь идет об отдельных видах продовольственных товаров, говорится на сайте ЕЭК. Среди них – репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.

Исключением станет рис, происходящий из Казахстана. Кроме того, запрет не распространяется на товары, вывозимые с таможенной территории ЕАЭС для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений государств-членов ЕАЭС и физлицами для личного пользования. Кроме того, эту продукцию можно вывозить в качестве припасов, а также для обеспечения деятельности сооружений и установок, в отношении которых члены союза обладают исключительной юрисдикцией.

Не распространяется запрет также на вывоз товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС, а также продуктов, перемещаемых между территориями государств – членов союза через территории третьих стран.

«Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки», – говорится на сайте комиссии ЕЭК. «Принимаемые решения помогают стабилизировать экономическую ситуацию в ЕАЭС, имеют важное значение для населения стран Союза», – подчеркивается в решении.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан и Киргизия.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.04.20

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