Синоптики прогнозируют Москве холодную и дождливую неделю

Понедельник, 13 апреля, может оказаться самым теплым днем предстоящей недели. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в дальнейшем столичный регион ожидает похолодание и дожди.

Синоптики отмечают, что ночь на вторник, 14 апреля, будет еще теплой, но местами пройдет небольшой дождь, в столице 7…9°, по области 4…9°. Днем по территории Московской области будет перемещаться холодный атмосферный фронт. Прогнозируется дождь, на западе области местами с мокрым снегом. Максимальная температура в Москве 9…11°, в Подмосковье 6…11°, на востоке до 16°.

В середине недели похолодание продолжится. В среду, 15 апреля, прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, умеренный западный ветер. Ночью в Москве 0…2°, по области от -2 до 3°. Днем в столице 5...7°, в Подмосковье 3…8°.

В четверг, 16 апреля, ночью вновь возможны небольшие осадки – мокрый снег, дождь, в Москве 0…2°, по области -3…2°. Днем ожидается дождь, максимальная температура в столице 6…8°, в Подмосковье 4…9°. При этом местами ветер может усиливаться до 17 метров в секунду.

В пятницу, 17 апреля, тоже ожидается облачная погода с осадками. Ночью в столичном регионе от -2 до 3°, днем 3...8°.

В субботу, 18 апреля, в облачном покрове появятся прояснения, осадки будут небольшими и пройдут только местами. После ночных -3...2°, днем потеплеет до 6...11°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.04.20

Стас Михайлов переболел коронавирусом. / Российская армия получила новейший вариант танков «Прорыв». / Голикова: Со следующей недели в России начнут тестировать на антитела к коронавирусу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»