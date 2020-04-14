Лавров объяснил, кто сможет ездить за границу после коронавирусного карантина

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе брифинга для СМИ ответил на вопрос, планируют ли власти вводить выездные визы для россиян – то есть документы для того, чтобы покинуть страну, например, для отпуска за рубежом, – после того, как кончится карантин.

«Выездных виз точно никто не планирует вводить, и я не могу себе представить ситуацию, когда такая идея будет в практическом плане обсуждаться», – сказал Лавров.

Он уточнил, что когда карантинные меры будут сняты и вернется авиационное и другое сообщение с другими странами, граждане России смогут путешествовать, как и прежде, запрет на передвижение невозможен, так как это прописано в Конституции РФ.

Екатеринбург, Москва, Екатерина Норсеева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 14.04.20

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