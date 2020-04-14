Должность председателя Мосгорсуда объявлена вакантной

На сайте высшей квалификационной коллегии судей РФ появилась открытая вакансия председателя Мосгорсуда. Сейчас эту должность занимает Ольга Егорова. Ранее в ее квалификации усомнился Верховный суд.

«Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей», – говорится в сообщении. В списке значится лишь две вакансии: председателей Рязанского областного и Московского городского суда. «Последний день приема документов – 15 мая 2020 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются», – уточнили в коллегии.

Комментируя эту ситуацию, в Мосгорсуде заявили, что сообщение об открытии вакансии публикуется заранее. «Ольга Александровна была переназначена указом президента от 25 октября 2014 года. Согласно закону, за полгода до истечения полномочий действующего председателя объявляется конкурс», – цитирует ТАСС сотрудников суда.

Ранее «Ведомости» сообщали, что в декабре прошлого года Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о продлении ареста троим фигурантам дела о хищении в банке «Российский кредит» и счел, что московские суды недостаточно ответственно относятся к решению о заключении подсудимых под стражу. Суд тогда вынес в адрес Егоровой частное определение, в котором был «поставлен вопрос о принятии ею мер, направленных на предупреждение нарушений закона при рассмотрении судами г. Москвы вопросов, связанных с ограничением конституционного права на свободу и личную неприкосновенность». Ольга Егорова обжаловала это определение, однако судья Верховного суда Владимир Кулябин отказал ей в передаче жалобы на рассмотрение.

Ольге Егоровой 64 года, является кандидатом юридических наук, заслуженным юристом России, профессором кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия. Пост председателя Мосгорсуда Егорова занимает с 29 декабря 2000 года.

Москва, Татьяна Дорофеева

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