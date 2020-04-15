Эпидемия ипохондрии: после коронавируса Россию ждет всплеск психических расстройств

После завершение режима коронавирусной изоляции Россию может накрыть волна психических расстройств. Как считают психологи, примерно через четыре месяца после карантина возможна эпидемия ипохондрии. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, президент Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи Андрей Камин обратил внимание, что после карантина «будет какой-то светлый промежуток, мы все почувствуем облегчение, а месяца через четыре возникнут такие явления, как ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство – это как раз приступы тревоги».

«Вторая штука, которая может возникать – то, что вы будете находить у себя какие-то симптомы, которые не будут иметь никакого подтверждения. Это то, что принято называть ипохондрией и психосоматикой», – сказал он.

Как подчеркнул эксперт, с точки зрения психологии, лучше всего относиться к происходящему с оптимизмом. «Быть оптимистом – это нормально. Это – признак вашего психологического здоровья. А вот пессимизм взрослого человека часто свидетельствует от скрытой депрессии. Взрослый человек в будущее должен смотреть с надеждой – это нормально», – считает он.

Руководитель Детского телефона доверия Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Анна Ермолаева со своей стороны также отметила, что после коронавирусной угрозы возможен рост психологических проблем. «Самое главное – это даже не страх, стресс и паника, которые возникают сейчас, а те негативные психологические реакции, которые возникнут после того, как это все закончится. Потому что сейчас все подсобрались, а когда все закончится – тогда всех начнет «отпускать». Тогда возможны всплески, вспышки дополнительных негативных реакций», – считает она.

По ее словам, сейчас значительная часть общества пытается минимизировать стресс и ставит себе сверхзадачи, что на самом деле увеличивает напряженность. «Сейчас очень большое количество людей каждый день проходят какие-то онлайн курсы, обучения, пытаются стать лучше, более стройными, заниматься зарядками, детей нагружают дополнительными образовательными программами помимо того, что у них есть. Пытаются выпрыгнуть из штанов, чтобы минимизировать стресс. У многих растет уровень стресса, потому что они начинают думать, что все что-то делают, а они не делают, сидят дома, смотрят сериалы. Они себя больше и больше угнетают. Но самом деле при минимизации стресса самое лучшее – это стабильность, нужно делать свои обычные дела», – подчеркнула эксперт.

«Чтобы справляться с тревожностью и паникой нужно установить себе уровень стабильности, делать ритуалы, рутинные вещи – уборку, готовку. А если появляются вспышки страха, то лучше всего со специалистом по телефону доверия это проработать», – пояснила Ермолаева.

По ее словам, в сложившейся ситуации для человека, который начинает испытывать тревогу, лучше всего будет «осознать себя здесь и сейчас». «Суть рекомендаций будет заключаться в том, чтобы переключиться, осознать себя в конкретном месте. Осмотритесь, посчитайте количество пуговок на одежде, возвращайтесь в реальность, нужно быть здесь и сейчас. Не надо гнаться, делать что-то сверх меры», – заключила Ермолаева.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.04.20

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