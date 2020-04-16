Дождь и мокрый снег: московский регион попал под циклон

В ближайшие дни в московском регионе сохранится дождливая ветреная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха будет держаться немного ниже уровня климатической нормы.

В пятницу, 17 апреля, вновь ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя. Ночью в Москве 0…2°, по области -2…3°. Днем в столице 5…7°, в Подмосковье 4…9°. При этом возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

В субботу, 18 апреля, ночью местами опять возможны небольшие осадки, в Москве -1.. 1°, по области -4... 1°. Днем прогнозируется небольшой дождь, в Москве 6… 8°, в Подмосковье 4.. 9° при порывистом ветре до 15 метров секунду.

В воскресенье, 19 апреля, также ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью в Москве -1... 1°, по области -4… 1°. Днем 6… 8° и 4… 9°, соответственно.

В понедельник и вторник на следующей неделе местами небольшие осадки. При умеренном северном ветре ночами температура будет понижаться до -3... 2°, днем прогнозируется 6… 11°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.04.20

Полковника Нацгвардии задержали в Подмосковье за вымогательство. / В США одобрили производство аппаратов ИВЛ по цене в 25 раз ниже. / Возможно изменение динамики: число новых больных коронавирусом в Москве уменьшилось. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»