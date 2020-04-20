Глава Российского зернового союза рассказал о последствиях «гречневой лихорадки»

Безосновательный повышенный спрос на гречку в будущем скажется на рынке крупы в России. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, после нынешнего повышения цен, нужно ожидать их падения.

«Этот ажиотажный спрос снес крупы – не только гречку с прилавков, что привело к повышению цен. Объективных причин на повышение цен на крупы не было, только повышенный спрос. Ритмы поставок увеличились под выросшие цены. Но волна начала спадать, это неизбежно приведет к падению цен, причем достаточно существенному и застреванию реализации. Люди, которые запаслись на достаточно серьёзное время, будут просто есть свои запасы, не будут покупать. Нас ожидает давление больших запасов на рыночную цену», – сказал Злочевский.

По его словам, дефицита гречки в России не будет, однако цены на крупы окажутся в зоне турбулентности. «Дефицит нас не ожидает и не может ожидать – запасов очень много. На текущий момент мы еще не доели порядка 300 тысяч тонн гречихи, а в пересчете на крупу это 240 тысяч тонн. До конца сезона не только более чем достаточно, а с запасом на следующий сезон. А на следующий сезон мы увеличили посевную на 58 тысяч гектар под гречиху, это даст еще прибавку к следующему урожаю», – уточнил Злочевский и напомнил, что гречиха – культура, которая не экспортируется, поэтому все объемы останутся на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось о резком увеличении оптовой цены на гречку и пшено за неделю. Гречневая крупа подорожала на 6,6 тысячи рублей, а пшено на 3,8 тысячи.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.04.20

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