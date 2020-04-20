«В течение недели-полутора будет понятно…»: Собянин установил жесткую самоизоляцию до 1 мая

В Москве жесткие ограничения передвижения и пропускной режим продлятся до 1 мая. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, ситуация с коронавирусом прояснится в ближайшие полторы недели.

Градоначальник отметил, что с 22 апреля в Москве вводится автоматический контроль за соблюдением электронных пропусков карантинного режима на общественном транспорте и личном транспорте. По словам мэра, это «даст возможность ужесточить контроль и усилить меры сдерживания».

«На этой стадии, мне кажется, достаточно. Мы поймем, что происходит, какая динамика развития, в течение недели-полутора более-менее будет понятно, как мы будем дальше двигаться, потому что мы уже достаточно долго живем в режиме ограничений движения и самоизоляции», – сказал Собянин.

Как сообщал «Новый День», на утро понедельника в Москве зафиксировано 26 350 заболевших.

Напомним, с 15 апреля в Москве был введен пропускной режим. В пределах своего района передвигаться можно без электронного пропуска при условии соблюдения правил самоизоляции, однако для поездок на работу и по личным делам необходимо получить разрешение. С 22 апреля проверка пропусков будет переведена в автоматический режим: нарушителей будут выявлять по номерам автомобилей, а также по картам «Тройка», «Стрелка» и социальным картам, которые должны быть привязаны к пропуску.

Стоит отметить, что ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ академик Николай Брико заявил, что наступившая неделя должна показать, наступил ли перелом в ситуации с эпидемией коронавируса. Однако даже если показатель заболеваемости пойдет на спад, режим самоизоляции и социальное дистанцирование отменяться не должны, считает он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.04.20

Частные театры просят у минкультуры денег на зарплату актерам, минэкономразвития обещает принять меры. / Голикова предупредила о резком росте заболеваемости COVID-19 в регионах. / «Несмотря на всеобщую истерию…»: профессор призвал Путина открыть парки, школы и детские сады. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»