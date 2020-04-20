В Гидрометцентре сказали, какая погода ждет москвичей

Москву ожидает холодная и пасмурная неделя. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха будет отставать от климатической нормы и достигнет минимума в ночь с четверга на пятницу.

Как ожидается, ближайшей ночью в Москве похолодает до 0…2°, по области -2…3°. Днем в столице 9…11°, в Подмосковье 7…12°.

В среду, 22 апреля, в мегаполисе прогнозируется 6…8°, в Подмосковье 4…9° при порывистом ветре до 15-20 метров в секунду.

В четверг, 23 апреля, порывистый ветер сохранится. Днем местами возможны небольшие осадки, в Москве 4…6°, в Подмосковье 2…7°.

В ночь на пятницу, 24 апреля, в столичном регионе температура опустится до -6°, днем 3... 8°.

В выходные столбик термометра медленно пойдет вверх. В субботу, 25 апреля, прогнозируются осадки и умеренный северо-западный ветер. Ночью -3... 2°, днем 7... 12.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.04.20

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