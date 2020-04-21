Профсоюзы перенесли первомайскую демонстрацию в Интернет

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) приняла решение провести Единую интерактивную Интернет-акцию, поскольку шествия и митинги невозможно провести в связи с угрозой коронавируса.

Как говорится в сообщении на сайте ФНПР, участники Интернет-акции в социальных сетях выразят свое отношение к бедности среди работающих, снижению уровня соцзащиты, падению реальных доходов населения, росту цен на товары и нарушению социальных связей в обществе в связи с пандемией коронавируса.

Как предполагается, акция пройдет под хэштегами #СолидарностьСильнееЗаразы, #1Мая, #профсоюз, #ФНПР. Те, кто работают удаленно или в офисе, разместят свои фотографии с рабочего места с хэштэгом #МогуРаботать. Те же, кто из-за пандемии не имеет возможности работать, будут использовать хэштэг #ХочуРаботать.

В ФНПР уточнили, что глава профсоюзов Михаил Шмаков выступит в 10 утра по московскому времени 1 мая с обращением к членам профсоюзов и трудящимся России, а также проведет «профсоюзную перекличку» с регионами в видеорежиме.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.04.20

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