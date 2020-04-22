В московском регионе объявлен повышенный уровень погодной опасности

На московский регион обрушился сильный ветер с метелью. Региональное управление МЧС выступило с экстренным предупреждением к жителям столицы быть особенно внимательными и осторожными на улице, не парковать автомобили под деревьями и обходить шаткие конструкции. Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет до 21:00 часа 22 апреля 2020 года в Москве ожидается усиление северного ветра с порывами 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте Гидрометцентра России, в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра. Предупреждение будет действовать больше суток – до 21 часа 23 апреля.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.04.20

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