В больнице в Коммунарке умер врач, который принимал пациентов с COVID-19

В московской больнице №40 в Коммунарке скончался врач, работавший с пациентами с коронавирусной инфекцией. 56-летний Максим Старинский почувствовал себя плохо после того, как целый день вел прием больных в спецкостюме, и был госпитализирован 15 апреля.

Как пишет «Московский комсомолец», Старинский работал заведующим урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн №3, который был переоборудован для больных с COVID-19. 10 апреля он весь день принимал пациентов и вернулся домой с температурой, 15 апреля вызвал скорую помощь и был госпитализирован в свой госпиталь. Через пару дней Старинского перевезли в больницу в Коммунарке, где подключили к аппарату ИВЛ. Однако спасти врача не удалось – 20 апреля он скончался.

Родственники медика рассказали, что причиной смерти стала остановка сердца. Никаких хронических заболеваний у Старинского не было, он страдал лишь небольшой гипертонией.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.04.20

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