Россиянам придется раскошелиться: «дыры» онлайн-образования будут латать репетиторы

В России переход школьников на дистанционное обучение обернется большими проблемами. Как считает профессор кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Светлана Барсукова, предстоящим летом в стране «расцветет» деятельность репетиторов. Об этом, как передает корреспондент РИА» новый День», эксперт сказала пресс-конференции в Москве.

«Посткоронавирсусная действительность породит очень много проблем в деятельности образовательной сферы. Деятельность репетиторов расцветет ярким цветом, несмотря на обнищание населения», – сказала Барсукова.

По ее словам, особенно ярко эта тенденция проявится летом. «Латать дыры, связанные с онлайн образованием апреля-мая, репетиторами придётся все летние месяца», – считает эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.04.20

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