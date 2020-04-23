«Школьники вернутся за парты»: в России не будут менять очное образование на дистанционное

Традиционная очная система обучения в российских школах не будет полностью заменена на дистанционную. Школьники вернутся за парты, когда позволит эпидемиологическая обстановка, заверил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, это случится в начале нового учебного года.

«Я получаю очень много писем и звонков о том, что школьники хотят вернуться за парты и встретить своих сверстников, – сообщил Кравцов на пресс-конференции в Москве. – Учителя хотят вернуться к работе. Конечно, я уверен, мы справимся со всей это ситуацией, во многом это будет зависеть от нас. И когда ситуация нормализуется – школы откроют свои двери и мы начнем учебный год. Мы, конечно, не заменим традиционную систему образования, традиционную школу дистанционным обучением. Но бесценный опыт, который мы сегодня получаем, мы будем использовать для повышения качества образования – в частности, для тех детей, которые заболели и находятся дома».

Как отметил министр, все наработки, полученные в период самоизоляции школьников, будут максимально использоваться в системе образования в дальнейшем. «Мы понимаем, что общение в школе – это тоже бесценно, и конечно мы никогда не заменим систему школьного образования дистанционным обучением. Наоборот, дистанционное образование будет помогать системе обучения», – подчеркнул Кравцов.

Стоит отметить, что в соцсетях родители школьников массово высказывают опасения, что традиционная очная система образования в стране будет законодательно заменена на дистанционную. На популярном ресурсе Change.org даже появилась петиция президенту РФ Владимиру Путину с требованием «не допустить законодательного утверждения дистанционного образования в Российской Федерации». При этом автор петиции Татьяна Тупицкая потребовала также «сделать очное образование единственным способом получения образования для школ, вузов, СПО». Петиция собрала уже более 89 тысяч подписей.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.04.20

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