Минтруд РФ рекомендовал закрыть на карантин дома престарелых вместе с сотрудниками

Меры против распространения коронавируса в домах престарелых и интернатах не сработали. Учреждениям рекомендовано полностью закрыться на карантин. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина заявила сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Мы 17 апреля направили во все регионы РФ (…) телеграммы с рекомендацией закрыть на полный карантин стационарные организации вместе с сотрудниками этих организаций, – сообщила она. – Постоянный приток людей, в том числе и сотрудников, не позволяет нам до конца обезопасить проживающих в интернатах от проникновения инфекции».

Сейчас, по ее словам, в таких организациях уже формируются бригады сотрудников, которые будут работать по 14 дней в режиме карантина. «Когда вирус проникает в стационар, бороться с ним гораздо сложнее, чем когда в стационаре этого вируса нет», – пояснила Баталина.

В 29 регионах все стационарные организации уже закрыты полностью вместе с сотрудниками, в 46 регионах – закрыта часть таких организаций, в 23 субъектах РФ еще готовят необходимую нормативную базу.

Баталина также сообщила, что факты заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 16 стационарных организациях этого профиля в семи регионах. «Это 457 человек», – уточнила она.

Путей заноса вируса в такие организации два – через сотрудников, которые ездят в общественном транспорте и ходят в магазины, такое произошло Вяземском интернате, а кроме того заражение проживающих в интернате происходит во время лечения в медицинских организациях. «В Санкт-Петербурге были такие факты», – рассказала Баталина.

Москва, Татьяна Дорофеева

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