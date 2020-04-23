Без маски вход воспрещен: торговые сети вводят «коронавирусные» запреты

Российские торговые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за угрозы распространения коронавируса. Часть ритейлеров запрещает посещать магазины без медицинских масок и обязывает граждан либо надевать свои, либо покупать их на входе «без наценки».

Как пишет «Коммерсантъ», такое нововведение сейчас тестируется в сети гипермаркета в Globus в подмосковном Красногорске. При отсутствии маски, как заверили в компании, средство защиты можно купить на входе в магазин за 30 рублей. В ближайшее время такой формат посещения планируется ввести во всех гипермаркетах Globus.

В сети Billa сообщили, что также намерены ввести обязательное ношение масок покупателями при посещении магазинов. Более того, для покупателей старше 65 лет будут установлены специальные часы посещения – с 9 до 10 часов утра.

Другие сети пока только советуют своим покупателям использоваться маски, но в перспективе также могут ввести «масочные» ограничения.

Как сообщал «Новый День», на сегодняшний день в России зарегистрировано 62 773 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписан по выздоровлению 4891 человек. Всего за сутки в России зафиксировано 4774 новых случая заболевания в 81 регионе.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.04.20

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