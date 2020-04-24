В Москве за медпомощью с симптомами ОРВИ ежедневно обращаются около 4 тысяч человек

В Москве наблюдение за пациентами с признаками ОРВИ поручено специально созданному информационному мониторинговому центру. Об этом сегодня сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, ежедневно в поликлиники Москвы обращаются около четырех тысяч человек с симптомами ОРВИ, которые вне зависимости от их тяжести рассматриваются как подозрение на коронавирусную инфекцию.

Ракова отметила, что это требует иной организации работы поликлиник. «Этот механизм предполагает, что в обязательном порядке люди должны находиться под ежедневным динамическим медицинским наблюдением», – цитирует Ракову «Интерфакс».

«Если человека необходимо наблюдать около 10 дней – это 40 тысяч людей, для которых мы должны обеспечить ежедневный медицинский контроль, – пояснила она. – Поэтому мы создали специальную организационную структуру – информационный мониторинговый центр, в который привлекли работников центров госуслуг». Эти сотрудники ежедневно звонят пациентам, уточняют их самочувствие и вносят ответы в специальные чек-листы, которые были разработаны совместно с медиками. Этот документ служит основанием для определения состояния больного.

По информации оперативного штаба на утро 24 апреля, за сутки в Москве выявлено 2 957 новых случаев коронавирусной инфекции. Накануне сообщалось о 1 959 новых заболевших. 21 апреля было зафиксировано максимальное число зараженных – 3 083 человек, 22 апреля прирост составил 2 548 пациентов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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