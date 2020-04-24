Недосягаемая помощь: 75% заявок на беспроцентный «антикоронавирусный» кредит получают отказ

Государственная помощь предпринимателям продолжает запаздывать. По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, эксперимент, который проводится в 37 регионах, показал, что из общего числа заявок на беспроцентные зарплатные кредиты, ободрение получают только 25%. По его словам, отклоняется около 30% заявок, еще 45% зависают на стадии рассмотрения.

«В 19% случаев отказ без обоснования. В отдельных случаях мы наблюдали отказ из-за непроработанности механизма предоставления кредитов (14%). Это удивительно, что до филиалов не доводят такую информацию», – сказал Титов. Он также же сообщил, что еще в 42% случаев кредитные организации отказывали из-за отсутствия зарплатного проекта, а также в 25% случаев объясняли тем, что счет предпринимателя заблокирован, или ссылались на отрицательные чистые активы бизнесмена.

«Количество отказов, превышает количество выданных кредитов. Нам бы хотелось расширить эту меру поддержки. Пока она направлена на МСП (объекты малого и среднего предпринимательства) только из пострадавших секторов экономики. Надо расширить на все предприятия МСП эту программу», – считает Титов.

Он пояснил, что основная проблема с кредитами заключалась в том, что банкам просто невыгодно заключать такие договоры. «Система казалась невыгодной для банков. Все риски, связанные с выдачей денег, были на банках, даже операционные расходы не покрывались со стороны государства. Ликвидность обеспечивалась, но деньги возвратные…Решение, которое озвучено президентом, что 75% рисков должен на себя взять Внешэкономбанк, серьезно сдвинуло процесс с мертвой точки. Хотя 25% остается за частными банками», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.04.20

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