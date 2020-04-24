Фильм «Кин-дза-дза» лучше всего отражает происходящее: итоги опроса россиян

Окружающая действительность в последние недели читателям РИА «Новый День» больше всего напоминает советский кинофильм «Кин-Дза-Дза». Таковы итоги опроса, который проходил с конца марта на сайте агентства. При этом некоторые считают, что ощущения от происходящего лучше всего отражает название фильма «Доживем до понедельника», а кто-то вспоминает «Сталкер» Андрея Тарковского.

Редакция РИА «Новый День» предложила своим читателям ответить на вопрос: «Название какого советского кинофильма больше всего подходит под описание вашего настроения, ощущения от происходящего?» Кроме того, можно было предложить и свой вариант названия киноленты, лучше всего отражающего ситуацию в стране в период самоизоляции.

Самым популярным стало название фильма Георгия Данелии «Кин-Дза-Дза», этот вариант ответа выбрало 40,79% респондентов (1 325 голосов). При этом фильм о двух землянах, попавших на планету Плюк, в последние недели часто вспоминают и пользователи соцсетей, цитируя вымышленные слова из ленты и фразы ее персонажей – в частности, о том, что пацакам на чатланской планете назначают жесткие наказания за нарушения. Некоторые даже проводят аналогии между положением пацаков на Плюке и граждан, оказавшихся в режиме самоизоляции.

На второе место читатели «Нового Дня» поставили фильм режиссера Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» – он набрал 15,67% голосов (509). Очевидно, название ленты для многих ассоциируется с преодолением сложностей и лишений, которых оказалось более чем достаточно в период самоизоляции.

Третье место в голосовании на сайте «Нового Дня» занял фильм «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». Этот вариант выбрало 11,45% респондентов – это 372 голоса. Лента режиссёра Элема Климова снята в жанре сатирической комедии. Действие разворачивается в пионерском лагере, которым руководит формалист и бюрократ Дынин, который вводит для воспитанников целый список запретов и предписаний, требуя от детей неукоснительного соблюдения лагерных правил.

Детская «Сказка о потерянном времени» оказалась на четвертом месте в рейтинге читателей «Нового Дня» – за нее проголосовало 7,3%, это 237 голосов. Лента по мотивам одноимённой сказки Евгения Шварца была снята в 1964 году. В ней рассказывается о детях, которые не ценили время, проводили его праздно, и в итоге их годы жизни были украдены злыми волшебниками. Похоже, что вынужденная потеря времени из-за самоизоляции порядком раздражает россиян, многие из которых лишились возможности работать и зарабатывать, а кто-то уже прощается со своим бизнесом.

Пятую позицию в списке занял фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» режиссера Станислава Говорухина – за него отдели голоса 6,28% респондентов. Лента, вышедшая на советские экраны в 1972 году, очевидно, вызывает у многих ассоциации с собственным одиночеством в период самоизоляции.

Еще 4,46% респондентов – это 145 голосов – выбрали в качестве ответа собственный вариант. Чаще всего здесь фигурировал фильм Андрея Тарковского «Сталкер», снятый по мотивам произведения братьев Стругацких «Пикник на обочине». Действительно, многие города мира в период объявленной пандемии стали напоминать некие опасные «зоны», для передвижения по которым следует соблюдать массу предосторожностей.

Кроме того, читатели «Нового Дня» считают, что происходящее вокруг в эти дни напоминает сериал «Чернобыль», «Эпидемия», фильмы «Солярис», «Как закалялась сталь», и даже «Обыкновенный фашизм», а один из респондентов процитировал диалог в аэропорту из популярного фильма Алексея Балабанова «Брат-2»: «Вы не поняли, это карантин. – Болеете?»

В опросе, который проводился с 26 марта по 24 апреля, приняли участие 2 188 респондентов, которые отдали 3 248 голосов в поддержку одного или нескольких предложенных вариантов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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