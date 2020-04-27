Москвичей ждет дождливая неделя и теплое начало мая

На предстоящей неделе москвичей ожидает умеренно теплая погода с регулярными осадками и временами сильным порывистым ветром. Однако, согласно прогнозу Гидрометцентра России, уже в воскресенье столбики термометров днем могут подняться до 18 градусов тепла.

Синоптики отмечают, что дожди начнутся в среду, 29 апреля. Ночью ожидается облачная погода с прояснениями, днем облачно и осадки. При этом немного потеплеет – до 11-13 градусов выше ноля. Ветер ночью сменится на юго-западный с порывами до 17 метров в секунду, днем ожидается западный и северо-западный ветер порывами до 20 метров в секунду.

В четверг, 30 апреля, ночью 1-3 градуса, днем вновь ожидается небольшой дождь при 9-11 градусах тепла.

В пятницу, 1 мая, синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь. Ночью ожидается 1-6 градусов тепла, днем 7-12 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду.

В субботу, 2 мая, ночью вновь ожидается 1-6 градусов, днем до 15 тепла и преимущественно без осадков. В воскресенье, 3 мая, столбики термометров могут подняться до 13-18 градусов тепла. День пройдет без осадков при переменной облачности и восточном ветре четыре метра в секунду.

Несмотря на относительно теплую погоду, которая установилась в конце апреля и ожидается в начале мая, в столицу еще могут прийти заморозки и снег, отметил в комментарии агентству «Москва» заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев. «Еще как могут быть заморозки и снег в мае, даже в июне могут быть», – сказал синоптик.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.04.20

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