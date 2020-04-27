Главврач больницы в Коммунарке пообещал разобраться с проблемой «путинских» доплат для медсестер

Главный врач столичной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко встретился с представителями компании «АРНИ» после скандального рассказа медсестры об отсутствии «президентских» доплат за работу с коронавирусными больными. «Мы предпримем все усилия, чтобы эта проблема была урегулирована», – сообщил Проценко в соцсетях.

Главврач больницы в Коммунарке, которая стала одним из центров лечения пациентов с коронавирусом в Москве, прокомментировал в «Фейсбуке» скандальные публикации в СМИ и соцсетях об отсутствии выплат медсёстрам. Речь шла о сотрудниках компании «АРНИ», нанятой в Коммунарку по аутсорсингу. Медсестры рассказали журналистам о том, что получили зарплату за март и расчет апрель без обещанных президентом доплат в 25 тысяч рублей. В частности, об этом сообщила журналистка Наталья Андреева, которая опубликовала скриншоты переписки медсестер с руководством. «Когда я вас принимала на работу, ни о каких путинских доплатах я вам не говорила. Звоните и пишите Путину, это он обещал, я вам ничего не обещала!» – говорится в одном из сообщений.

Кроме того, медсестрам выдают бывшие в употреблении одноразовые противочумные костюмы, не кормят в общей столовой и не предоставляют мест в общежитиях, уточнила Андреева.

«В связи с сообщениями в социальных сетях о том, что якобы работникам нашей больницы не производятся положенные выплаты хотел бы разъяснить, что речь идёт о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключён гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице, – отметил Проценко. – То есть они не являлись сотрудниками ГКБ № 40 (медицинского комплекса в Коммунарке), а работали на аутсорсинге. Больница в установленный договором срок выполнила свои финансовые договорные обязательства перед компанией согласно заключённому контракту».

Никаких массовых увольнений в больнице нет, заверил Проценко. В штате работают 385 медицинских сестер, 15 сотрудников младшего медицинского персонала, 137 человек прочего медперсонала. По его словам, средства индивидуальной защиты есть, свободный доступ к ним предоставлен всем работникам, независимо от того, являются ли они сотрудниками больницы или наняты аутсорсинговой компанией. Точно так же все сотрудники имеют равный доступ к общему фуд-корту, пояснил Проценко.

«Несмотря на то, больница не может контролировать трудовые отношения сторонних организаций, со своей стороны я сегодня встретился с представителями компании и совместно мы предпримем все усилия, чтобы эта проблема была урегулирована», – подчеркнул он.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», в Москве действует две компании с аналогичным названием ООО «АРНИ», одинаковым адресом и основным видом деятельности, зарегистрированные в одном и том же налоговом органе – ИФНС №4 по г. Москве. Первая компания появилась на свет в октябре 2014 года, ее учредителями выступают Никита и Елена Шафрановские, а гендиректором – Петр Нелепа. Эта фирма в марте в качестве единственного поставщика заключила договор с ГБУЗ «ГКБ №40 ДЗМ» на 219,3 млн рублей на услуги по медицинскому уходу.

Ее компания-двойник зарегистрирована в мае 2015 года теми же Еленой и Никитой Шафрановскими. Здесь гендиректором выступает сам Никита Шафрановский.

По информации «Открытых медиа», это сын бизнесмена и соучредителя благотворительного фонда «Детские сердца» Павла Шафрановского, который много лет является поставщиком медицинской техники и препаратов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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