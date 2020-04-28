В России готовятся ввести обязательную регистрацию смартфонов

В России готовятся ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов к середине 2021 года. В новой версии законопроекта, разработанного в Совете Федерации, оговаривается, что для новых устройств процедура будет платной – цену будет устанавливать правительство.

Как пишет «Коммерсантъ», платная регистрация всех мобильных устройств, работающих в сетях сотовых операторов, по международному идентификатору мобильного оборудования IMEI может начаться с России с 1 июля 2021 года. При этом требование будет распространено на граждан, ввозящих смартфоны из-за границы самостоятельно.

Согласно новой версии документа, которая сейчас проходит согласование в администрации президента, порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство. В первой версии законопроекта предполагалось установить ограничение по стоимости не более 100 рублей.

Оборудование, которое не пройдет регистрацию или будет иметь совпадающий с другим номер IMEI, может быть заблокировано мобильным оператором с января 2024 года.

По мнению властей и участников рынка, инициатива будет способствовать «обелению» рынка. Как считает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов, эта мера эффективна в тех странах, где сделан упор на борьбу с кражей смартфонов. При этом он подчеркнул, что вводить плату за это нельзя, поскольку система правопорядка финансируется из налогов.

Москва, Мария Вяткина

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