Московскому региону угрожает шквалистый ветер

В московском регионе в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. По данным ведомства, до конца дня в области ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.

В связи с этим спасатели рекомендуют обходить дома с шаткой неукрепленной кровлей, деревья, линии электропередач. При парковке автомобилей также нужно учитывать эти факторы.

Как сообщал «Новый День», по прогнозам синоптиков, завтра, 29 апреля, в столичный регион придут дожди. При этом немного потеплеет – до 11-13°. В четверг и пятницу температурный режим сохранится.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.04.20

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