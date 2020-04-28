Малькевич уверен, что Хафтар сможет объединить Ливию и избавить ее от террористов

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и журналист Александр Малькевич прокомментировал обращение Халифы Хафтара к нации. По мнению общественника, фельдмаршал выбрал единственно верный способ защитить Ливию от боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которые уже несколько лет находятся у власти незаконно.

Малькевич отметил, что ФЗНЦ давно работает в Ливии, исследуя обстановку в этой стране. С 2018 года власть ПНС перестала быть легитимной, так как действие Схиратских соглашений окончилось.

Глава Фонда подчеркнул, что он и его коллеги неоднократно обращались по этому поводу в Министерства иностранных дел других стран. Но мировое сообщество игнорирует этот факт. Вскоре, по мнению журналиста, в Европе осознают, что не так далеко от их домов находится целая террористическая база, которая представляет огромную опасность для европейских государств.

Малькевич уверен – заявление Хафтара предсказуемо и ожидаемо. «Потому что сколько было смотреть на то, что ничего не происходит? ПНС нелегитимно с 2018 года, об этом мы открыто писали, направили порядка 200 писем в МИД стран мира. Уже пошел 2020 год, в Триполи у власти до сих пор находятся люди, которые не имеют на это никакого права. Это первое», – возмутился Малькевич.

Он также отметил, что в Ливии существует единственная законная власть – Палата представителей во главе с Агилой Салехом. Но представителей этого органа власти даже не пригласили на конференцию в Берлине, где обсуждались способы урегулирования ливийского конфликта.

При этом преступные соратники главы ПНС Сарраджа продолжают терроризировать население. Также ПНС получает поддержку от других стран. В Триполи регулярно прибывают сирийские наемники.

«Та информация, что есть у нас, о бесчинствах, которые творят боевики, полевые командиры, прикрывающиеся именем Сарраджа в Триполи, не оставляют нормальным людям, к каковым я отношу Хафтара, другого выбора, кроме как вычистить всю эту, извините меня, «мразь» из Ливии», – сказал Малькевич.

Глава ФЗНЦ считает, что Хафтар – именно тот человек, который сможет объединить Ливию и избавить эту страну от террористов. «Хафтар войдет в историю как человек, который уже фактически объединил Ливию. Поэтому то, что желает Хафтар, я бы назвал совершенно понятной формулировкой – принуждение к миру. Я надеюсь, что у него все получится, потому что мирная спокойная Ливия – это важный фактор для того, чтобы спокойствие было как минимум в бассейне Средиземного моря», – подытожил журналист.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 28.04.20

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