Крупные торговые сети в Москве заподозрены в продаже гуманитарной помощи из Китая

В крупных торговых сетях в Москве появились в продаже защитные маски, на упаковке которых стоит печать «гуманитарная помощь». Фотографии пачек со средством защиты, на этикетках которых надписи сделаны китайскими иероглифами, появились в соцсетях и телеграм-каналах.

В частности, телеграм-канал «Московские новости» опубликовал сообщение, что в «Перекрестке» стоимость 5 штук немедицинских одноразовых масок, согласно ценнику на снимках, составляет 159,90 рублей. Как отмечается, надпись на китайском штампе на упаковке гласит: «Гуманитарная помощь. Не для продажи».

Похожие фотографии появились в «Фейсбуке». Пользователи утверждают, что маски с таким же красным китайским штампом продают в других крупных торговых сетях Москвы.

Между тем, в X5 Retail Group опровергли информацию о продаже гуманитарной помощи. «В супермаркеты «Перекресток» поступили в продажу защитные маски из Китая. Это собственная закупка сети, в первую очередь сеть закупала маски для сотрудников, на данный момент они полностью обеспечены, дополнительно закупленные объемы выставленны на продажу», – цитирует ТАСС представителя компании.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.04.20

Мосгорсуд защитил указы Собянина о пропусках и запрете покидать дома. / Глава ЦБ озвучила рецепт быстрого восстановления экономики: «Больше прямой помощи людям и бизнесу». / Австралийский медик назвала простой способ обезопаситься от Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»