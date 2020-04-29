В московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за сильного порывистого ветра. По прогнозу синоптиков, неблагоприятные погодные условия продлятся до вечера 29 апреля. Гидрометцентр объявил для Москвы и Подмосковья «желтый» уровень погодной опасности.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве, в столице до 21 часа 29 апреля местами ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. В связи с этим ведомство советует пешеходам обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и деревья. Автомобилистам рекомендовано не парковать машины под рекламными щитами.

«Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра», – говорится в сообщении.

Согласно данным Гидрометцентра, «желтый» уровень погодной опасности объявлен по всему столичному региону и ближайшим областям. В Москве предупреждение действует до 2 часов 30 апреля, в Подмосковье – до 17 часов 29 апреля.

«Желтый» уровень опасности означает, что погода потенциально опасна.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.04.20

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