Списки постоянно пополняются: из-за границы в Россию рвутся около 30 тысяч соотечественников

Число граждан России, стремящихся вернуться на родину из-за рубежа, не снизилось и по-прежнему составляет около 30 тысяч человек. Об этом сообщил член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский сегодня на пресс-конференции.

«На начало апреля было зарегистрировано около 30 тысяч наших соотечественников, которые хотели срочно выехать из-за рубежа. Этот показатель, к сожалению, не меняется, несмотря на то, что в начале апреля более 8 тысяч человек уже было вывезено. Только в первую неделю. Это связано с тем, что регистрация не была закрыта, и люди все время пополняют списки», – пояснил Вышинский.

В то же время он обратил внимание, что по данным МИД уже 50 тысяч зарегистрировалось для получения материальной помощи для возвращения. «Процесс большой, достаточно непростой эмоционально. Люди оказались одномоментно в условиях такой тяжелой ситуации, пандемии, они оказались за рубежом, вне родных стен, – отметил член СПЧ. – Мы стараемся отвечать на горячей линии и передавать информацию МИДу. Благодаря этому нам удалось сделать несколько конкретных проектов – речь идет о госпитализации людей в Южной Корее, о возвращении тех, кто застрял в Китае, находясь на лечении».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.04.20

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