В Москве найден мертвым личный пилот Ельцина и Путина

В Москве на 74 году жизни скончался личный пилот президентов России Бориса Ельцина и Владимира Путина – Григорий Белодед. Об этом сообщил его сын Ярослав, который долго не мог дозвониться до отца, после чего отправился его проведать.

Как пишет «КП», Белодед жил в столичной квартире один. Сын обнаружил его без признаков жизни, тут же вызвал врачей, но им оставалось только констатировать смерть Григория Белодеда.

По информации издания, в официальной справке о смерти сказано, что пилот умер от «других форм ишемической болезни сердца». Ранее Белодеда дважды госпитализировали с признаками, похожими на прединсультное состояние. «Когда выписался, сказал нам, что диагноз инсульт врачами поставлен не был. Я думаю, папа недоговаривал нам о своем здоровье, не рассказывал всех подробностей, чтобы мы лишний раз не тревожились о нем», – считает Ярослав.

По его словам, Белодед возглавлял экипаж специального летного отряда «Россия», и к моменту выхода на пенсию провел в небе более 15 тысяч часов в качестве пилота.

Москва, Татьяна Дорофеева

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