Эксперт рассказал, какие последствия ожидают Прибалтику после реализации мер Милонова

Эксперт Василий Колташов поделился мнением относительно изменений для прибалтийского бизнеса в России. Он убежден, что на работу компаний из Прибалтики повлияют российские антикризисные меры по поддержке отечественного бизнеса.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил несколько шагов, благодаря которым удастся поддержать экономику страны. Во-первых, ужесточить выдачу рабочих виз для граждан Прибалтики и Евросоюза. Во-вторых, повысить комиссию на банковские переводы для исходящих транзакций в Эстонию, Латвию и Литву. Также Милонов предложил увеличить кредитные ставки для организаций с иностранным участием.

Редакция «Свободной Прессы» связалась с Василием Колташовым, возглавляющим Центр политэкономических исследований, с целью выяснить мнение относительно данной ситуации. Эксперт считает, что инициативы Милонова позволят понять, как бизнес отреагирует на изменения.

«Очевидно одно – в перспективе бизнес, который очень любит иностранную юрисдикцию, в России будет очень органичен в правах, и ограничен, в том числе, в правах на господдержку», – заявил эксперт.

Колташов добавил, что предложенные инициативы предупреждают прибалтийский бизнес об изменении правил игры. Эксперт не сомневается, что в случае введения мер Милонова вывод капитала будет действительно серьезно ограничен. Растущие кредитные ставки и отсутствие налоговых льгот вынудят прибалтийский и иностранный бизнес продолжить работу в России только в качестве российских компаний.

Специалист подчеркнул, что подобные меры позволят снизить налоговую нагрузку предприятий российской юрисдикции. Это произойдет не сразу, а со временем.

Колташов подытожил, что у иностранных фирм «будет гораздо меньше возможностей» в области инвестирования в рамках российско-евразийских проектов и российской экономики.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.04.20

Власть зациклена на собственной значимости: коронавирус увеличил пропасть между чиновниками и россиянами. / Подмосковье вышло на плато по коронавирусу. / Самоизоляция убьет в России две трети ресторанов и кафе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»